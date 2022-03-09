الحكومة المصرية تصدر بيانا حول أنباء عن " اعلانات وظائف " خارج البلاد

الوكيل الإخباري-كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إنه فى ضوء ما تم تداوله من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة المصرية تزعم تقديم عقود للعمل خارج مصر مقابل الحصول على مبالغ مالية، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء.

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وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإعلان الوزارة عن أي عقود للعمل خارج مصر مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأن الإعلانات المتداولة وهمية، وغير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: "manpower.gov.eg"، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مُناشدةً المواطنين المصريين ضرورة توخي الحذر تجاه محاولات النصب والإبلاغ عنها فوراً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية حيال هذه الوقائع.

اليوم السابع

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