الأربعاء 09-03-2022
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الأربعاء، 09-03-2022 02:43 م

مصر تنفي وقوع زلزال على أرضها اليوم

زلزال-بقوة-4.6-درجة-يضرب-نيوزيلندا


الوكيل الإخباري-أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن ما ورد عن حدوث زلزال صباح اليوم غير صحيح، مؤكدا أن المعهد يتابع على مدار الساعة رصد الزلازل من خلال أجهزة متطورة دقيقة.

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وكان بيان انتشر صباح اليوم الأربعاء جاء فيه تسجيل محطات الشبكة هزة أرضية سطحية بقوة أقل من 2 على مقياس ريختر بالقرب من محطة سقارة وغرب الميادين، ونظرا لأن الهزة سطحية تم خروج الطاقة واستنفاذها في الهواء على شكل صدمة هوائية قوية.


وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت الجمعة الماضية، هزتين أرضيتين على بعد 40 كم تقريبا شمال شرق مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.


وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان، أن الهزتين كانت بياناتها كالتالي:

 

اليوم السابع

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