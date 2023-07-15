فنزويلا: فكرة مشاركة زيلينسكي في القمة الأوروبية الأمريكية اللاتينية غير ملائمة

الوكيل الإخباري- انتقدت برلمانية فنزويلية بارزة فكرة حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لقمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والتي تنطلق في بروكسل الاثنين المقبل.



وقالت إيلينيا روزا ميدينا كاراسكو، نائب رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الفنزويلي، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، "إن فرض أجندة أخرى غير أمريكية لاتينية سيكون خطأ فادحا للغاية. لا أعتقد أنه يمكن حشر زيلينسكي فيها. أمريكا اللاتينية مصممة على المشاركة في إحلال السلام (في أوكرانيا)، ولكن إذا أرادوا دعوة زيلينسكي، فيجب أن يحضر الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين أيضا".

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وستعقد القمة الثالثة بين الاتحاد الأوروبي مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي CELAC في بروكسل في الفترة من 17 إلى 18 يوليو للمرة الأولى منذ عام 2015، وسبقها اجتماع وزاري للكتلين في بوينس آيرس في أكتوبر 2022.



ومن المعروف أن رؤساء كل من الأرجنتين والبرازيل وجمهورية الدومينيكان وكوبا وكولومبيا والإكوادور من بين زعماء أمريكا اللاتينية الذين سيحضرون هذا الاجتماع.