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الخميس، 27-07-2023 10:16 ص

فولودين: دول كثيرة لن تشتري الأسلحة الغربية بعد انكشاف عدم كفاءتها في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن الكثير من الدول ستتوقف عن شراء الأسلحة من دول الغرب الجماعي، التي تم إرسالها إلى أوكرانيا، لأنها أظهرت عدم كفاءتها وعدم فعاليتها.

وشدد فولودين على أن أية أسلحة سيرسلها الغرب لاحقا إلى أوكرانيا، لن تؤثر بتاتا بعد الآن على نتيجة العملية العسكرية الخاصة.

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وكتب فولودين على قناته في تيلغرام: "أي أسلحة جديدة تقرر واشنطن وبروكسل إرسالها إلى فلاديمير زيلينسكي وأتباعه، لن تتمكن بتاتا من التأثير على نتيجة العملية العسكرية الخاصة. النتيجة الحتمية لذلك هي أن العديد من الدول سترفض شراء هذه الأسلحة الأمريكية والغربية التي جرى التهويل لها لكنها أثبتت عدم فعاليتها في ساحة المعركة ".

وأشار فولودين إلى أن هتلر وغوبلز قاما خلال الحرب الوطنية العظمى، بالترويج كثيرا لمفهوم" wunderwaffe "(" السلاح المعجزة ")، وذلك بهدف إقناع عناصر الجيش النازي بأن هذه الأسلحة ستساعدهم على الانتصار. ولكن النتيجة كانت العكس تماما. تعرض الفاشيست الألمان لهزيمة ماحقة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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