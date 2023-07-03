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القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا في منطقة غابات سيريبريانسكي

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الإثنين، 03-07-2023 11:01 ص

القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا في منطقة غابات سيريبريانسكي

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الوكيل الإخباري- أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ألكسندر سافتشوك بأن جنود المجموعة صدوا هجوما أوكرانيا في منطقة غابات سيريبريانسكي في اتجاه كراسني ليمان.

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وقال سافتشوك في حديث لوكالة "تاس": "تم في منطقة غابات سيريبريانسكي صد هجوم من قبل الوحدات الأوكرانية بدعم من معدات اللواء الآلي 67 للقوات الأوكرانية. ونتيجة للمعركة بالأسلحة الخفيفة وبدعم من المدفعية تراجع العدو بعد أن تكبد خسائر في المعدات والجنود".

وأضاف أن المدفعية الروسية نفذت أيضا ضربة على مواقع مدفعية العدو، مشيرا إلى أن الطيران التابع للمجموعة يواصل قصف أماكن المرابطة المؤقتة للقوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية.

وتابع أنه تم أثناء القتال المضاد للبطاريات اكتشاف وتدمير 3 أطقم لمدافع هاون من عيار 120 ملم بالإضافة إلى عربة قتالية واحدة من طراز "غراد".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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