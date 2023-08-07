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الإثنين، 07-08-2023 12:40 م

فيتنام .. 8 قتلى في فيضانات وانزلاقات تربة

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الوكيل الإخباري - قضى ثمانية أشخاص في فيضانات وانزلاقات تربة في الأيام الأخيرة في فيتنام، وفق ما أعلنت السلطات هناك، اليوم الاثنين. ويسجل في البلاد منذ مطلع أغسطس الحالي، هطول أمطار غزيرة بعد موجات حر عدة وجفاف متواصل منذ أشهر.

وفي شمال البلاد، قضى ثمانية أشخاص بينهم ما لا يقل عن طفلين في محافظات ين باي ولاي شو وسون لا وثاي نغوينتن الجبلية الأسبوع الماضي.

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وألحقت الأحوال الجوية السيئة أضراراً بمئات المنازل وأتت على مساحات مزروعة، على ما أوضحت هيئة إدارة الكوارث على موقعها الإلكتروني.


ونشرت وسائل الاعلام الفيتنامية، صوراً لمنازل جرفتها سيول موحلة، فضلاً عن طرقات مقطوعة مع انتشار أشجار مقتلعة. وتعذر الوصول إلى هذه البلدات الجبلية.


وفي يوليو، سجلت انزلاقات تربة في وسط البلاد، ففي مدينة دالات في الهضاب العالية لقى ثلاثة عناصر من الشرطة ومدني حتفهم عندما غمرت الوحول مركزا للشرطة. وتجاوزت المتساقطات في الهضاب العالية في وسط فيتنام وجنوبها بنسبة راوحت بين 5 و7 % مستواها الاعتيادي منذ بدء موسم الأمطار في مايو، وفق السلطات.


وفي شمال فيتنام، تسببت درجات حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق في مايو ويونيو الماضييْن، بانقطاع متكرر للكهرباء ما كبد المصانع المحلية والأجنبية الكثيرة في المنطقة خسائر كبيرة.


ولحقت أضرار كبيرة بالمزروعات أيضاً. وقضى 175 شخصا في فيتنام العام الماضي جراء كوارث طبيعية. ويفيد علماء، أن الأحوال الجوية القصوى تكثر وتزداد كثافة بسبب الاحترار المناخي.

 

البيان

 




 

 


 

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