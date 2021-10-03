الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

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فيديو: الإعصار شاهين يضرب سلطنة عمان.. والسلطات تحث السكان على مغادرة بيوتهم

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الأحد، 03-10-2021 12:27 ص

فيديو: الإعصار شاهين يضرب سلطنة عمان.. والسلطات تحث السكان على مغادرة بيوتهم

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 الوكيل الاخباري - حثت السلطات في سلطنة عمان آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء الطوارئ يوم السبت مع استعداد السلطنة لاشتداد العاصفة المدارية شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

ووفق يورونيوز دعت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة إلى عمليات إجلاء في منطقتي بركاء وصحم الشماليتين والمناطق الساحلية بما في ذلك أجزاء من العاصمة مسقط حيث من المتوقع أن تصل العاصفة شاهين يوم الأحد مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

ويعيش معظم سكان السلطنة المصدرة للنفط وعددهم خمسة ملايين نسمة في مسقط وحولها.

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