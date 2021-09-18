اليمن.. إدانات لإعدام الحوثيين 9 أشخاص رميا بالرصاص

الوكيل الاخباري - قوبلت حادثة إعدام جماعة الحوثي، 9 أشخاص رميا بالرصاص في العاصمة اليمنية صنعاء، بإدانات محلية وعربية ودولية.



وأعدمت جماعة "الحوثي"، صباح السبت، 9 أشخاص على خلفية إدانتهم بالمشاركة في اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة، صالح الصماد.



وقُتل الصماد الذي يعد أحد أكبر القادة الحوثيين، في 19 أبريل/ نيسان 2020، في غارة جوية للتحالف العربي، بمحافظة الحديدة (غرب).

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