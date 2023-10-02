فيديو - اندلاع حريق ضخم بمديرية أمن في مصر

الوكيل الاخباري - نقلت "رويترز" عن شهود ووسائل إعلام أن حريقا ضخما اندلع في مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر.

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وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى المديرية وقد اشتعلت فيه النيران.



وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى محاولات من قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده، ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن يكشف سبب الحريق.



وقال شاهدان لرويترز، إن سيارات الإطفاء وصلت إلى مكان الحريق لكنها تواجه صعوبات على ما يبدو في السيطرة على النيران.



وحسبما ذكرت رويترز نقلا عن مصادر في الدفاع المدني، فإن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من مبنى مديرية الأمن.



ربنا يسترها علي الجميع يا رب مديريه امن الاسماعيليه الانربنا يسترها علي الجميع يا رب pic.twitter.com/nwtiiNPQ8Z October 2, 2023

سكاي نيوز