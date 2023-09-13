الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

البيت الأبيض: لا نرى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا بشروط ترضينا

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية بشأن العمرة

ظهور غريب لعريس أثناء حفل زفافه يثير مواقع التواصل في مصر- فيديو

اعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي- رابط

الملك يعزي 4 عشائر اردنية

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله

ميلا عادل الجمزاوي تطفئ شمعتها الثانية

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

قرار حكومي بشأن نظام التأمين الصحي المدني

قرار سعودي بشأن الاردن

الأربعاء، 13-09-2023 10:17 م

مصر تصدر بيانا جديدا وتعلن عن الضحايا المصريين في ليبيا

6502039942360432240d5974


الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا جديدا، حول الأوضاع في ليبيا بعد سقوط مئات الضحايا نتيجة عاصفة دانيال المدمرة.

اضافة اعلان

 

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إنها تستمر مع القنصلية العامة بنغازي في متابعة جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا، حيث يتم التواصل والتنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة للوقوف على الأعداد النهائية للمصريين من ضحايا ومصابي الإعصار.

في هذا الإطار، تنسق القنصلية المصرية في بنغازي مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة، والهلال الأحمر الليبي، بهدف حصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين، والعمل على إنقاذ الناجين وإيوائهم رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب انهيار البينة التحتية.

وقد أسفرت الاتصالات عن التعرف على هوية 84 شخصاً من الضحايا المصريين وتم نقلهم جواً إلى أرض الوطن.

كما قامت القنصلية المصرية في بنغازي بتشكيل خلية أزمة فور وقوع الكارثة لمتابعة التداعيات بهدف تقديم الغوث العاجل للضحايا وأسرهم وتقديم الدعم اللوجيستي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
650207b84236042fe7700a55

بالفيديو.. أمير عربي يصطحب معه عشرات الصقور في مطار البحرين

650208684c59b74cb51e64a2

البيت الأبيض: لا نرى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا بشروط ترضينا

650208814c59b75b371bfbf0

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية بشأن العمرة

image

قرارات هامة صادرة عن السيسي بشأن إعصار دانيال

6501e973423604314a60fbeb

سانا: مقتل عسكريين وإصابة 6 في قصف إسرائيلي استهدف مواقع دفاع جوية سورية

6501e67d4c59b748e734f6ff

بيان هام من المغرب يكشف حقيقة وقوع حادثة جديدة

أخبار متعلقة
ت

الإعصار "دانيال" هل يهدد بغرق الإسكندرية ومطروح؟.. إليك التفاصيل

666

بالمكان والزمان.. بيان رسمي عن تأثر مصر بالعاصفة "دانيال"

64fcd0fe4c59b76f9c0220ae (1)

غارة جوية تتسبب في سقوط ضحايا بينهم أطفال في الصومال

64fc14a64236044d3c3059ae

قادة دول يتعاطفون مع ضحايا الزلزال المدمر في المغرب

64f7588c4c59b705016b4e6d

كارثة كادت ان تحدث.. تسمم 98 شخصا عقب تناولهم وجبات فاسدة في هذا البلد

64f6ef214c59b7089a6ba82d

السيسي يتحدث عن أصعب إحساس يواجهه