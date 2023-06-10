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السبت، 10-06-2023 07:33 ص

فيديو - رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادا لموسم الحج

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الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، مساء يوم الجمعة، رفع كسوة الكعبة المشرفة، استعدادا لحج هذا العام.

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وأوضحت الرئاسة قائلة: "مما جرت عليه العادة من كل عام، يرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا من سطح المطاف".


وأضافت: "يغطى الجزء المرفوع بإزار أبيض من نوع خاص من القماش القطني بعرض مترين من الجهات الأربع للكعبة المشرفة".

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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