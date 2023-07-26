فيديو- سيدة تنقض بحرقة على حارقي القرآن الكريم في الدنمارك

الوكيل الإخباري - أظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي سيدة وهي تحاول منع تدنيس وحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

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وقامت السيدة بنزع المصحف من مجموعة متطرفة تطلق على نفسها اسم "الوطنيين الدنماركيين"، ليحصل اشتباك بالأيادي، تلاه تدخل الشرطة الدنماركية، التي تصدت للسيدة وأرجعت المصحف للجماعة.



وتتالت عمليات إحراق القرآن الكريم في الدنمارك أمام السفارة العراقية، ما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أقدم شخصان أول أمس الاثنين، على حرق المصحف، فيما قامت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام بإحراقه يوم الجمعة الماضي.





Chicken defending KFC. A Muslim woman tries to stop the Quran burning in Denmark and gets tackled.Chicken defending KFC. pic.twitter.com/2Rq6ZYbdIb July 25, 2023

روسيا اليوم