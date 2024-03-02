السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مع الإرتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء "يفوق الكلمات"

واشنطن بوست: غضب أميركي من تصرفات نتنياهو

24.5 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية لشهر شباط الماضي

40-20 قرشاً سعر كيلو البطاطا بالسوق المركزي

الاحتلال يفتش منازل في السموع جنوب الخليل

حزب الله ينعى 3 من مقاتليه

سرايا القدس: أسقطنا مسيّرة في بيت لاهيا

الاحتلال يحطم محتويات مطبعتين جنوب جنين

قفزة كبيرة على أسعار الذهب بالأردن

السبت، 02-03-2024 09:53 ص

فيديو- طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان

65e2c8864236042f25667db0


الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا جنوبي لبنان.

اضافة اعلان


وذكرت الوكالة: أن "مسيرة معادية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم، سيارة على طريق الناقورة منطقة الحمرا، وقد تحركت سيارات الإسعاف إلى المنطقة".


وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية نقلا عن مصادر أن 3 أشخاص تم اغتيالهم في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة الناقورة.

 

 

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000432299

هولندا تخصص 250 مليون يورو لشراء الذخيرة لأوكرانيا

20231112135013359

واشنطن بوست: غضب أميركي من تصرفات نتنياهو

1000432290

"سي إن إن": اكتشاف منطاد استطلاعي بالقرب من سواحل ألاسكا

1000432251

بغداد: واشنطن اعتذرت على عدم إبلاغنا مسبقا بالغارات الجوية

1041124277_0_10_4931_2784_1400x0_80_0_0_c5d7dee8a4b7ffdc43106d792dfbdb4f

حزب الله ينعى 3 من مقاتليه

65e2c0234c59b7319c7bd516

ضبط سيارة مفخخة كانت بطريقها إلى القرم

أخبار متعلقة
1048984238_170_0_2901_2048_1920x0_80_0_0_abbf0f5f3fceb1c3219897bcc2c1e531

نجاة مسؤول في حزب الله من محاولة اغتيال إسرائيلية

65c9df824c59b77a974e3cf4

لبنان : مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل وأنباء عن إصابات

download

4 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

222

إطلاق صواريخ من لبنان نحو موقع إسرائيلي بمزارع شبعا

414f53bf6ebeca25662afd39bd46025eeedef7a2

إسرائيل تعلن استهداف مسؤول كبير في حماس بلبنان

44232111-1170x600-1

3 قتلى في استهداف سيارة بإقليم الخروب اللبناني