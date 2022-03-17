فيديو.. لقطات مخيفة للحظة وقوع زلزال اليابان

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم مشاهد للزلزال الذي ضرب اليابان ليل أمس بقوة 7,3 درجات وأدى الى وفاة 4 أشخاص للان .
#وقفه— Abo Magd (@Abo_Magd7) March 16, 2022
من زلزال اليابان الذي حدث قبل ساعات.
(إن في ذلك لآية للمؤمنين)
[إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين)
( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)
(إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)
( إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون) pic.twitter.com/XHhyrqaaJG
🎥#فيديو | زلزال #اليابان بقوة 7.4 درجة (الأربعاء).. قتلى ومئات المصابين وعشرات المفقودين وقطارات خرجت عن مسارها وانقطاع الكهرباء عن الملايين وحرائق وأضرار في المباني
زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب شرقي اليابان قرب محطة فوكوشيما النووية وتحذير من تسونامي...🙈— Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) March 16, 2022
الله يكمل هذه السنة على خير 🤲 pic.twitter.com/eLhwmjyh6k
زلزال اليابان اليوم 👇 pic.twitter.com/TvJmECXPb2— ذيب المساري (@alsehipi2222) March 16, 2022
💥 ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة شمال شرق #اليابان مساء الأربعاء. تم إصدار تحذير من تسونامي لمحافظتي مياجي وفوكوشيما. تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في #طوكيو#زلزال_اليابان pic.twitter.com/pgsVh0QI1L— صـــــــلاح (@mafihachk) March 16, 2022
#زلزال_اليابان الذي حدث قبل ساعات.— كلمة حق لاتقطع رزقا2 (@77las2) March 16, 2022
(إن في ذلك لآية للمؤمنين)
[إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين)
( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)
(إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)
( إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون)
اليابان 🇯🇵 حدوث #زلزال بقوة 7.4#زلزال_اليابان pic.twitter.com/Hdba063CB0
زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب شرقي اليابان قرب محطة فوكوشيما النووية وتحذير من تسونامي...🙈— Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) March 16, 2022
الله يكمل هذه السنة على خير 🤲 pic.twitter.com/eLhwmjyh6k
وحذرت السلطات اليابانية صباح اليوم الخميس ، من امكانية حدوث موجات تسونامي في أجزاء من الساحل قرب موقع كارثة فوكوشيما النووية جراء الزلزال وفق ما نقل موقع " اليابان بالعربي " عن رويترز.