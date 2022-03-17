فيديو.. لقطات مخيفة للحظة وقوع زلزال اليابان

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم مشاهد للزلزال الذي ضرب اليابان ليل أمس بقوة 7,3 درجات وأدى الى وفاة 4 أشخاص للان .

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#وقفه

من زلزال اليابان الذي حدث قبل ساعات.



(إن في ذلك لآية للمؤمنين)

[إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين)

( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)

(إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)

( إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون) من زلزال اليابان الذي حدث قبل ساعات.(إن في ذلك لآية للمؤمنين)[إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين)( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)(إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)( إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون) pic.twitter.com/XHhyrqaaJG March 16, 2022



(إن في ذلك لآية للمؤمنين)

[إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين)

( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)

(إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)

( إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون)

اليابان 🇯🇵 حدوث pic.twitter.com/Hdba063CB0 #زلزال_اليابان الذي حدث قبل ساعات.(إن في ذلك لآية للمؤمنين)[إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين)( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)(إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)( إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون)اليابان 🇯🇵 حدوث #زلزال بقوة 7.4 #زلزال_اليابان March 16, 2022





الله يكمل هذه السنة على خير 🤲 زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب شرقي اليابان قرب محطة فوكوشيما النووية وتحذير من تسونامي...🙈الله يكمل هذه السنة على خير 🤲 pic.twitter.com/eLhwmjyh6k March 16, 2022

وحذرت السلطات اليابانية صباح اليوم الخميس ، من امكانية حدوث موجات تسونامي في أجزاء من الساحل قرب موقع كارثة فوكوشيما النووية جراء الزلزال وفق ما نقل موقع " اليابان بالعربي " عن رويترز.



