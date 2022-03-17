الخميس 17-03-2022
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الخميس، 17-03-2022 01:50 م

فيديو.. لقطات مخيفة للحظة وقوع زلزال اليابان

أضرار_زلزال_اليابان


الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم مشاهد للزلزال الذي ضرب اليابان ليل أمس بقوة 7,3 درجات وأدى الى وفاة 4 أشخاص للان .

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وحذرت السلطات اليابانية صباح اليوم الخميس ، من امكانية حدوث موجات تسونامي في أجزاء من الساحل قرب موقع كارثة فوكوشيما النووية جراء الزلزال وفق ما نقل موقع " اليابان بالعربي " عن رويترز.

 

 


 




 

 


 

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