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الأحد، 02-07-2023 09:17 ص

في حالة نادرة.. وفاة حاج مصري على خطى والده وجده أثناء أداء مناسك الحج

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الوكيل الإخباري- في حادثة نادرة، توفي حاج مصري خلال أداء فريضة الحج، حيث تبين أن والده وجده توفيا بنفس الطريقة بفوارق زمنية في الأراضي المقدسة في السعودية.

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وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحاج محمد سليم قاسم، وشهرته محمد سعد قاسم، من محافظة البحيرة، وهو مدير بريد إدكو المتقاعد، سافر لأداء فريضة الحج، هذا العام، وتم إبلاغ الأسرة بوفاته السبت، وقد نعاه أهالي مدينة إدكو مسقط رأسه.


 وكشف الدكتور جمال أمين قاسم، ابن خال المتوفي، أن حادثة وفاة محمد تشبه حادثة وفاة والده، الذي وافته المنية أيضا منذ أكثر من 30 عاما أثناء رحلة الحج وكذلك جده.


ونعى الدكتور جمال قاسم، استشاري العظام بإدكو، الراحل قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، انتقل إلى رحمة الله تعالى في مكة المكرمة، أثناء أداء فريضة الحج، ابن خالي الحبيب الحاج محمد سليم قاسم، وشهرته محمد سعد سليم قاسم، رئيس مجموعة بريد رشيد وإدكو سابقا، وكأننا على موعد مع لقاء الله في هذه البقعة المقدسة، حيث توفي هناك والده خالي سعد سليم قاسم ووالده جدي لأمي شيخ بلدية إدكو الحاج سليم غيطاني قاسم، أثناء الحج أيضا، نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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