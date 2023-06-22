الخميس 22-06-2023
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الخميس، 22-06-2023 11:02 م

في ختام الجولة الأوروبية.. وزير الخارجية الجزائري يحل ببرلين

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الوكيل الإخباري- أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في ختام الجولة الأوروبية، اليوم الخميس، جلسة عمل حول مستجدات الملفات الإقليمية والدولية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين.اضافة اعلان


وخصصت الجلسة لاستعراض "واقع وآفاق علاقات الشراكة الجزائرية الألمانية، إلى جانب مستجدات الملفات الاقليمية والدولية".

وثمن الجانبان "الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع المشتركة الكبرى التي يطمح الجانبان لتجسيدها في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر".

وجدد الطرفان "التزامهما بتعزيز التشاور والتنسيق حول الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، لاسيما مسار السلم والمصالحة في مالي".

كما تطرق اللقاء إلى مبادرة الوساطة التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سلمي ومستدام للأزمة الأوكرانية.

 




 

 


 

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