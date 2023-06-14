الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 14-06-2023 08:41 ص

استمرار محاكمة 5 متهمين بتشكيل جماعة إرهابية في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - تتواصل اليوم الأربعاء، محاكمة خمسة أشخاص متهمين بتشكيل جماعة إرهابية والتخطيط لاختطاف وزير الصحة الألماني ثم الإطاحة بحكومة برلين.

والمتهمون جزء من جماعة "الوطنيين المتحدين". ويشتبه في أنهم خططوا لزرع متفجرات والتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة والتخطيط لخطف "شخصيات عامة معروفة"، ومن بينهم وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، الذي أثار استياءهم بسبب قيود كوفيد-19.

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وبمجرد إزالة الحكومة، كان من المقرر تعيين قادة جدد لألمانيا في "جمعية تأسيسية" في برلين.


وتم القبض على 4 رجال، تتراوح أعمارهم بين 44 و 56 عاما، في مواقع مختلفة في ألمانيا في أبريل 2022. وألقي القبض على امرأة / 75 عاما/ في أكتوبر 2022، وهم رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين. وبدأت المحاكمة الشهر الماضي.

 

ويتهم الأشخاص الخمسة بالتحضير لعمل خيانة ضد الدولة. ويقال إن ثلاثة من الرجال والمرأة كانوا قادة الجماعة.


وتجري الإجراءات في المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز، شمال غرب فرانكفورت.


ومن المقرر أن يدلي المتهمون بمزيد من الأقوال اليوم الأربعاء، حسبما قالت متحدثة باسم المحكمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

 

البيان

 




 

 


 

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