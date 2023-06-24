قائد فاغنر : قررنا إعادة قوافلنا إلى قواعدها لتجنب إراقة الدماء

الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنّ رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين الذي تمرّد على القيادة العسكرية الروسية أبلغه السبت موافقته على "وقف تحرّكات" مقاتليه في روسيا وتجنّب أيّ تصعيد إضافي للوضع.



وقال بريغوجين في تسجيل صوتي: "قررنا إعادة قوافلنا إلى قواعدها لتجنب إراقة الدماء"، مضيفاً أن مقاتلي المجموعة تقدموا لمسافة 200 كيلومتر باتجاه موسكو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية عبر تلغرام إنّ "يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بوقف تحرّكات مسلّحي مجموعة فاغنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوتّرات".

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