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السبت، 03-06-2023 12:25 م

زيلينسكي: جاهزون لشن الهجوم المضاد

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، نشرت اليوم (السبت)، أن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

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وقال زيلينسكي: «نعتقد بقوة أننا سننجح».


وأضاف: «لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقا، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماما. لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون».


وتأمل كييف أن يؤدي الهجوم المضاد إلى تغيير مسار الحرب التي اندلعت مع الغزو الروسي لأراضيها قبل 15 شهرا.


كان زيلينسكي قد قال الشهر الماضي إن بلاده بحاجة إلى انتظار وصول المزيد من العربات المدرعة الغربية قبل شن الهجوم المضاد. وبذل مساعي دبلوماسية للحفاظ على الدعم الغربي، وطلب المزيد من المساعدات العسكرية والأسلحة، وهو أمر أساسي لنجاح أوكرانيا في خططها.

 

وتسيطر روسيا على مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية في الشرق والجنوب والجنوب الشرقي.


وأثارت موجة طويلة من الطقس الجاف في بعض أجزاء من أوكرانيا توقعات بأن الهجوم المضاد قد يكون وشيكا. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، كثفت أوكرانيا من ضرباتها على مخازن الذخيرة وطرق الإمدادات اللوجيستية الروسية.


وقال الجيش الأوكراني اليوم السبت في تقرير يومي إن القتال يتركز في مارينكا بمنطقة دونيتسك في الشرق.


وأضاف التقرير أن القوات الأوكرانية صدت جميع هجمات القوات الروسية والتي بلغ عددها 14 هجوما هناك.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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