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الجمعة، 02-06-2023 05:39 م

وزير الخارجية الروسي ونظيره البرازيلي يناقشان سبل حل الأزمة الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره البرازيلي ماورو فييرا، سبل حل النزاع في أوكرانيا، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس".

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية: "تم إيلاء اهتمام كبير للجهود البرازيلية لإيجاد طرق لحل الأزمة في أوكرانيا".

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وأوضحت الخارجية الروسية أن الطرفين ناقشا العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.


وأيد وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) في اجتماعهم في كيب تاون الخميس، التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا والتنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب.


وجاء في بيان مشترك صدر عن اجتماع كيب تاون: "أعاد الوزراء التذكير بمواقف دولهم من الوضع في أوكرانيا وما حولها، وأشادوا بمقترحات الوساطة التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع من خلال الحوار والدبلوماسية".


والاجتماع الوزاري لـ "بريكس" ترأسته وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون لجنوب إفريقيا ناليدي باندور، وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

 

RT

 




 

 


 

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