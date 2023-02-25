قتيل وجريح بقصف أوكراني على دونيتسك

الوكيل الاخباري- أفاد مقر الدفاع بجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل مدني وإصابة آخر خلال الـ24 ساعة الماضية جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي دونيتسك.

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وجاء في بيان المقر: "على مدار الـ24 ساعة الماضية.. قتل شخص وأصيب آخر نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

في سياق متصل أفاد المقر بأن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك وماكيفكا بسبع قذائف صباح اليوم السبت.



وقتل أمس الجمعة ستة أشخاص وأصيب 13 آخرون نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية.



كما استهدفت القوات الأوكرانية الخميس الماضي مركز مدينة دونيتسك بالصواريخ.



وتواصل القوات الأوكرانية بشكل متواصل استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في دونيتسك.

روسيا اليوم