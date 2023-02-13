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الإثنين، 13-02-2023 01:58 م

قديروف: على زيلينسكي أن ينهي حياته مثل هتلر

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الوكيل الإخباري - أعرب رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف عن اعتقاده بأن أفضل خطوة يمكن أن يقوم بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لنفسه وللتاريخ هي أن ينهي حياته بنفس طريقة أدولف هتلر.

جاء ذلك ضمن تصريحات لقديروف لبرنامج "60 دقيقة" على القناة الأولى الروسية، حيث أكد على عدم وجود أي أمر بقتل زيلينسكي، وتابع: "لقد أثرت هذه القضية أكثر من مرة في دوائر مختلفة، ولم يتحدث معي أحد بشأنها، إلا أنني مع أن يفهموا حقيقة الأمر، ومع أن يتخذ زيلينسكي الخطوة المناسبة في الوقت المناسب مثل هتلر".

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وأضاف قديروف: "ستكون تلك أفضل خطوة بالنسبة له، وبالنسبة لتاريخنا".


يذكر أن الزعيم النازي أدولف هتلر وزوجته إيفا براون، وبعد زواجهما بيوم واحد، انتحرا في 30 أبريل 1945، وفقا لشهود عيان. وفي 1 مايو تبعهما جوزيف وماجدة غوبلز، اللذان انتحرا بعد أن قتلا ستة من أطفالهما، وعثر الجنود السوفييت على جثثهم في القبو.

 

RT

 




 

 


 

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