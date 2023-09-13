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الأربعاء، 13-09-2023 08:43 م

قرارات هامة صادرة عن السيسي بشأن إعصار دانيال

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الوكيل الاخباري- قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إرسال سفينة ميسترال الحربية إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني، وصرف إعانات عاجلة لأسر المصريين المتوفين في إعصار دانيال في ليبيا.

ووجه الرئيس المصري ميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أية أعباء.

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كما قرر الرئيس المصري إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الليبيين الذين فقدوا ديارهم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات.. ويوجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم".

 




 

 


 

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