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الثلاثاء، 30-05-2023 10:21 ص

قرار بتوفير الغاز مجانا في هذه الدولة

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الوكيل الاخباري- قال معهد الإحصاء التركي إنه سيأخذ في الاعتبار قرار الحكومة توفير الغاز الطبيعي مجانا للمنازل في مايو/أيار عند احتساب التضخم، مضيفا أن هذا الإجراء سيكون له "تأثير كبير" في خفض معدل التضخم في مايو/أيار.

وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت هذا الشهر، وعد الرئيس رجب طيب أردوغان في أبريل/نيسان بتوفير الغاز بالمجان في مايو/أيار. وفاز أردوغان بفترة رئاسية جديدة بعد جولة إعادة جرت يوم الأحد.

وقال أردوغان أيضا إن الحكومة ستقدم 25 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي للأسر مجانا لمدة عام واحد اعتبارا من مايو/أيار.

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