الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط فورا

الوكيل الإخباري - دعا الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط.

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وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف للعنف القائم فورا "، مشددا على ضرورة بذل جميع الجهود لمنع انتشار الصراع".



وأضاف أن تصاعد وتيرة العنف يأتي بعد أيام من التوترات والاشتباكات في الأماكن المقدسة لا سيما اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى واستخدام القوة ضد المصلين.



ودان الاتحاد الأوروبي أحداث العنف التي وقعت في الأماكن المقدسة مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن فيها كلها.





