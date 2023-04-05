الأربعاء 05-04-2023
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الأربعاء، 05-04-2023 10:02 م

الكويت تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاقتحام السافر لقوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين المعتكفين، واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم الأربعاء، رفض دولة الكويت القاطع لهذا الاعتداء الآثم الذي يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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