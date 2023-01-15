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الأحد، 15-01-2023 01:20 م

قطر ترفع رسوم الدراسة الجامعية لجميع الطلبة

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الوكيل الاخباري- أعلنت قطر، اليوم الأحد، عن رفع رسوم الدراسة الجامعية لجميع الطلبة القطريين وغير القطريين، ورسوم عدد من المرافق والخدمات التي يتم توفيرها للطلاب.

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وذكر بيان صادر عن جامعة قطر وهي الجامعة الحكومية الوحيدة في البلاد، أن زيادة الرسوم الجامعية ستشمل مرحلة البكالوريوس للطلاب غير القطريين، ورسوم الدراسات العُليا للطلبة القطريين وغير القطريين، بالإضافة إلى رسوم السكن الجامعي لجميع الطلبة كذلك.


وأوضحَ البيانُ أنَّ هذه الزيادة ستطبق على الطلبة الذين سيلتحقون بالجامعة بدءً من العام الدراسي الجديد خريف 2023، ولا تشمل الطلبة الحاليين، لافتا إلى أن هذه الزيادة تأتي بسبب أن معدل الرسوم الحالية في تخصصات عديدة، لا يتناسب مع التكاليف التي تتحملّها الجامعة والتسهيلات التي توفرها لطلابها.


ووفقًا للرسوم الجديدة التي أقرَّتها الجامعة، تصل الرسوم الدراسية الجديدة لمرحلة البكالوريوس للساعة المكتسبة الواحدة إلى 1100 ريال (302.1 دولار) ارتفاعا من 800 ريال لمقررات كليات التربية والقانون والشريعة والدراسات الإسلامية، وللمقررات الأدبية بكلية الآداب والعلوم، بينما تبلغ رسوم الساعة الدراسية لمقررات كليات الإدارة والاقتصاد والعلوم الصحية والتمريض والبرنامج التأسيسي والمقررات العلمية بكلية الآداب والعلوم 1200 ريال (329.6 دولار) ارتفاعا من 900 ريال، في حين تم رفع الرسوم السنوية لطلاب كُلّيتَي الطب وطب الأسنان في السنة الأولى من 30 ألف ريال إلى 38 ألفا، وفي السنتين الثانية والثالثة 72 ألف ريال لكل سنة، وفي السنة الرابعة 108 آلاف ريال، وفي السنتين الخامسة والسادسة 138 ألف ريال لكل سنة.


وبشأن رسوم مقررات برامج الدراسات العليا، فقد أصبحت رسوم برامج الماجستير والدكتوراه وبرامج الشهادة العليا بحدود 2200 ريال (604.3 دولار) للساعة، يستثنى من ذلك رسوم الساعة المكتسبة لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال والتي أصبحت 2600 ريال للساعة، كما أصبحت رسوم مقررات برنامج دبلوم التربية 2000 ريال للساعة.


كما شملت الزيادة، رسوم السكن الطلابي، حيث أشار البيان إلى تعديل رسوم الغرف حسب مساحتها وعدد شاغليها.

 

بترا

 

 




 

 


 

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