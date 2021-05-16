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الأحد، 16-05-2021 10:00 ص

قطر تقدم مساعدات عاجلة لأهالي غزة

غزه


الوكيل الإخباري - قال رئيس "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة"، محمد العمادي، إن اللجنة ستبدأ، غدا الاثنين، بتوزيع مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الشهداء والمهدمة منازلهم بغزة، إثر الظروف الحالية.

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وفي بيان نشرته اللجنة القطرية، أشار محمد العمادي إلى أن "المساعدات النقدية ستقدم لأهالي الشهداء في جميع المحافظات، والذين وصل عددهم حتى اللحظة لحوالي 150 شهيدا، وكذلك لأصحاب المنازل المهدمة بشكل كامل، والتي بلغت نحو 500 منزل، والمنازل المتضررة بشكل جزئي بليغ، غير صالحة للسكن، وعددها نحو 300 منزل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة".


وأوضح رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن "هذه المساعدات العاجلة تأتي في سبيل التخفيف على أهالي الشهداء، ولتمكين المتضررين من شراء المستلزمات الأساسية وتوفير الاحتياجات العاجلة، أو دفع إيجارات السكن المؤقت وغيرها"، مؤكدا أن "هذه المساعدات تأتي ضمن جهود دولة قطر للتدخل العاجل لمساندة سكان قطاع غزة والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة، وللتخفيف من معاناتهم في مختلف مجالات الحياة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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