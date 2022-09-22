قطر: رفع الطاقة الاستيعابية لمطار حمد الدولي إلى 58 مليون مسافر

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية اليوم الخميس، عن افتتاح توسعة جديدة لمطار حمد الدولي خلال الشهر المقبل.

اضافة اعلان



وقال أكبر الباكر خلال مشاركته بالندوة المالية العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بالدوحة حاليا، إن التوسعة الجديدة للمطار الرئيسي في البلاد، سترفع حجم الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 58 مليون مسافر سنويا مقارنة بنحو 45 مليونا حاليا.



واضاف، سيبدأ تنفيذ المرحلة النهائية من توسعة المطار في أوائل العام المقبل، وسيتم إنجازها خلال عامين، موضحا أنه مع هذه التوسعة، سترتفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون مسافر سنويا.

بترا