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السبت، 11-03-2023 11:34 ص

قطر: عودة العلاقات الإيرانية السعودية تسهم بتعزيز أمن المنطقة

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الوكيل الإخباري - رحب رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن السعودية وإيران والصين باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما وزير خارجية قطر مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

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وجرى خلال اتصال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالأمير فيصل بن فرحان استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.


وأعرب وزير خارجية قطر عن ترحيب الدوحة بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن السعودية وإيران والصين، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.


كما أعرب عن تطلع دولة قطر بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعبي البلدين، بما يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة.


وفي اتصال آخر أجراه آل ثاني بوزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، استعرضا خلاله "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، ذكر بيان مشترك صادر عن السعودية وإيران والصين أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

 

RT

 




 

 


 

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