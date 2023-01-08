قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 6 قذائف

الوكيل الاخباري- استهدفت قوات كييف، صباح اليوم الأحد، مدينة دونيتسك، بـ 6 قذائف ناتو من عيار 155 ملم.



وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عبر "تلغرام"، بأن منطقة كيروفسك، في مدينة دونيتسك، تعرضت للقصف الأوكراني اليوم الأحد، الساعة 9:40 بـ 6 قذائف ناتو من عيار 155 ملم.



كما أعلن المكتب التمثيلي، أمس السبت، أن قوات كييف استهدفت منطقتي بيتروفسك، وكيروفسك، الساعة 12:30 بـ 10 صواريخ من منظومة MLRS، وفي الساعة 12:35، استهدفت بلدة كيروفسك بـ 5 قذائف من عيار 155 ملم، على الرغم من دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار.

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روسيا اليوم