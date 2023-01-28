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السبت، 28-01-2023 11:48 ص

قوات كييف تستهدف مقاطعة خيرسون بـ 30 قذيفة خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- استهدفت قوات كييف مدينة نوفايا كاخوفكا، وبلدة أليشكي في مقاطعة خيرسون، 30 مرة خلال 24 ساعة.

وأفاد ممثل خدمات الطوارئ في المقاطعة، بأن قوات كييف استهدفت البنية التحتية المدنية للمدن والقرى الواقعة على الضفة اليسرى من مقاطعة خيرسون، في مدينة نوفايا كاخوفكا، وبلدة وأليوشكي، والقرى المحيطة بـ 30 صاروخا خلال 24 ساعة.

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وكانت قوات كييف استهدفت أمس مدينة نوفايا كاخوفكا بـ 4 قذائف مدفعية، كما استهدفت قرية كورسونكا بـ 3 قذائف، وقرية دنيبرياني بـ 5 قذائف.

وخلال ساعات الليل، استهدفت قوات كييف البنى التحتية المدنية في بلدة أليوشكي، ومدينة كاخوفكا، وقرية مخيمات القوزاق، وقرية ريباتشي، بـ 18 قذيفة.

ووفقا لممثل خدمات الطوارئ في خيرسون، فإن العمل جار على تحديد الخسائر في الأرواح والبنى التحتية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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