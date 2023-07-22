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السبت، 22-07-2023 01:42 م

قوات كييف تطلق أكثر من 100 قذيفة بينها قنابل عنقودية على بيلغورد غربي روسيا

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الوكيل الإخباري- أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف أن قوات كييف قصفت قرية جورافليوفكا بثلاث قنابل عنقودية أطلقتها من راجمة للصواريخ، بين 100 قذيفة سقطت على المنطقة.

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وقال في قناته على "تيليغرام"، إن قوات كييف قصفت أكثر من 100 مرة مناطق في المقاطعة، وأطلقت 3 قنابل عنقودية على قرية جورافليوفكا، التي قصفتها أيضا بالمسيرات.

تجدر الإشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن بداية الشهر الجاري عن قرار البيت الأبيض إمداد كييف بذخائر عنقودية.

من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن واشنطن وقعت في تناقض مع نفسها، مشيرا إلى أن البيت الأبيض اعتبر في وقت سابق استخدام هذا النوع من الذخائر، بالجريمة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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