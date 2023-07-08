مجلة: مقاتلات F 16 ستصبح أهدافا سهلة على القوات الروسية في أوكرانيا

الوكيل الاخباري- حذرت مجلة "نيوزويك" الدول الغربية من تسليم قوات كييف مقاتلات F-16، لأنها ستصبح أهدافا سهلة للصواريخ والطائرات الروسية في أوكرانيا.



ونقلت المجلة عن نائب رئيس القيادة الإلكترونية الأمريكية السابق تشارلي مور: "خلافا للمقاتلات السوفيتية، تتطلب F-16 مطارات طويلة المدارج وهذا سيجعلها أهدافا سهلة للضربات الروسية التي ستضرب المطارات بما فيها. كما ستحتاج أوكرانيا إلى متخصصين غربيين لصيانة هذه الطائرات وبموجب قوانين النزاع المسلح، سيصبح هؤلاء أهدافا مهمة جدا بالنسبة للقوات الروسية".

اضافة اعلان

ولفتت المجلة إلى أنه ليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق الأوكرانيون لتعلم قيادة هذه المقاتلات، واستخدامها بشكل فعال.



من جهته، شكك القائد الأعلى السابق للقوات الجوية البريطانية غريغ باغويل في وقت سابق بإرسال أي عسكريين من الولايات المتحدة أو دول الناتو إلى أوكرانيا.



وكان رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور، قد قال في وقت سابق إن أوكرانيا لن تحصل على مقاتلات F-16 حتى انتهاء هجومها المضاد وانتصارها فيه.

روسيا اليوم