الجيش الروسي يعلن تدمير مخزن لصواريخ "هيمارس" الأمريكية في دونيتسك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مخزن ضخم لصواريخ "هيمارس" الأمريكية وإسقاط مقاتلة Su-27 وتدمير 17 مسيّرة على عدة محاور بمنطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا:



على محور دونيتسك صدت قواتنا تسع هجمات للعدو ودمرت مستودعا ضخما لصواريخ HIMARS، ومستودع ذخيرة للواء الآلي 110 الأوكراني بالقرب من بلدة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك، وقضت على 500 عسكري ودمرت عتادا عسكريا ومدفعي M109 "Paladi ومدفع هاوتزر D-30.



على محور كراسني ليمانسك أحبطت قواتنا أنشطة مجموعة تخريبية بالقرب من بلدة تورسكوي في دونيتسك كما ضربت تجمعا للقوات الأوكرانية وقضت أكثر من 60 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعي هاوتزر D-30 ودمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة في لوغانسك ودونيتسك.



وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت قواتنا هجوما معاديا وأحبطة أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية.

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روسيا اليوم