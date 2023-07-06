الخميس 06-07-2023
الوكيل الاخباري

تحذير : قبل وقوع الكارثة .. في اربد ! - صورة

نصراوين: هذا موعد الانتخابات النيابية المقبلة

بعد متابعة "الوكيل".. الحوارات يؤكد توفر دواء لمرضى السرطان الأسبوع المقبل

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

الغذاء والدواء: إلغاء إجازة ثلاثة مكملات غذائية

تحذير أمني لجميع المواطنين

الامن يشتبه بمركبة على طريق اربد - عمان .. وكانت المفاجأة !

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس

خيرسون: جميع سكان المنطقة سيحصلون على الجنسية الروسية قبل نهاية الصيف

إعلان حالة الطوارئ الجوية في أوكرانيا

الخميس، 06-07-2023 09:03 ص

سلطات كييف تستولى على مباني دير كييف بيشيرسكايا لافرا

64a656284c59b714d67681ae


الوكيل الإخباري- أعلن محامي دير كييف بيشيرسكايا لافرا نيكيتا تشيكمان أن ممثلي نظام كييف استولوا على مباني الدير في أراضي "كييف بيشيرسكايا لافرا".

وكتب تشيكمان في صفحته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "هناك أنباء عن الاستيلاء على مباني الدير".

اضافة اعلان

 

وتابع أن ممثلي محمية "كييف بيشيرسكايا لافرا قاموا بمساعدة من الشرطة بكسر الأقفال ودخلوا المبنى السبعين.

كما نشر المحامي صورة تظهر عددا من رجال الأمن بالقرب من مباني الدير بمن فيهم أفراد القوات الخاصة في القبعات الحمراء الذين طوقوا المبنى. وشدد المحامي على أنه ليس لدى السلطات أي أساس قانوني لمثل هذه الأفعال.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
265277Image1

السفارة البريطانية في موسكو تنصح رعاياها بمغادرة روسيا

image - 2023-07-06T090030.143

زيلينسكي يتوعد "برد ملموس" على قصف هدف حساس في لفوف

64a63a3d4c59b72ff8468a53

خيرسون: جميع سكان المنطقة سيحصلون على الجنسية الروسية قبل نهاية الصيف

1688623785970

إعلان حالة الطوارئ الجوية في أوكرانيا

64a648b542360430464183ec

لجنة التحقيق تستخرج 100 جثة لأشخاص قتلوا جراء العدوان الأوكراني في روسيا

image - 2023-07-06T090030.143

ألمانيا تجلي آلاف الأشخاص بسبب قنبلة من الحرب العالمية

أخبار متعلقة
64301707_6

وول ستريت جورنال: واشنطن تعتزم تسليم كييف 5 منظومات باتريوت قبل نهاية 2024

6486c8b64236044b523b7faa

كييف تدعو الغرب إلى إنشاء "تحالف جوي"

image - 2023-06-12T095616.818

إطلاق سراح زعيمة اسكتلندا السابقة

64869a074c59b723f91aee31

الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية على محور أرتيوموفسك

image - 2023-06-12T084457.687

13 جريحاً بأعمال عنف في مدينة سيراكيوز الأمريكية

209179

وزيرة الداخلية الألمانية تعتزم اقتراح حظر اصطحاب سكاكين بوسائل النقل العام