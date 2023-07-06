سلطات كييف تستولى على مباني دير كييف بيشيرسكايا لافرا

الوكيل الإخباري- أعلن محامي دير كييف بيشيرسكايا لافرا نيكيتا تشيكمان أن ممثلي نظام كييف استولوا على مباني الدير في أراضي "كييف بيشيرسكايا لافرا".



وكتب تشيكمان في صفحته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "هناك أنباء عن الاستيلاء على مباني الدير".

اضافة اعلان

وتابع أن ممثلي محمية "كييف بيشيرسكايا لافرا قاموا بمساعدة من الشرطة بكسر الأقفال ودخلوا المبنى السبعين.



كما نشر المحامي صورة تظهر عددا من رجال الأمن بالقرب من مباني الدير بمن فيهم أفراد القوات الخاصة في القبعات الحمراء الذين طوقوا المبنى. وشدد المحامي على أنه ليس لدى السلطات أي أساس قانوني لمثل هذه الأفعال.

روسيا اليوم