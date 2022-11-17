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الخميس، 17-11-2022 09:19 م

قوات كييف تعدم 39 ناشطا مواليا لروسيا في خيرسون

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الوكيل الاخباري- أعلن متحدث الطوارئ بمقاطعة خيرسون الروسية، أن قوات كييف أعدمت 39 شخصا من أنصار روسيا في الجزء الذي تسيطر عليه من مدينة خيرسون، وتحضّر مشاهد ملفقة لاتهام الجيش الروسي بهذه الجريمة.

وقال: "تنفذ قوات الأمن الأوكرانية بقيادة "مستشارين" غربيين، إجراءات عقابية ضد سكان مدينة خيرسون، الذين لم يتم إجلاؤهم إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر".

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وأضاف: "39 ناشطا مواليا لروسيا قتلوا رميا بالرصاص ولم يتم تسليم جثثهم إلى أقاربهم ومن المقرر استخدامها في مشاهد مسرحية، "لجرائم حرب روسية"، كما اقتادوا 74 شخصا إلى جهة مجهولة".

وأشار إلى أن قوات كييف تجري عمليات تفتيش وتخريب لمنازل السكان الذين تم إجلاؤهم من خيرسون، وتنشر صورا ومقاطع فيديو لهذه الأعمال لترهيب المدنيين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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