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الإثنين، 05-02-2024 01:25 م

قيادي حوثي: إيطاليا ستصبح هدفا إذا انضمت للهجمات على مواقع باليمن

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الوكيل الإخباري-قال قيادي كبير في جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في مقابلة نشرت اليوم الاثنين إن إيطاليا ستصبح هدفا إذا شاركت في الهجمات ضد مواقع باليمن.

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وقال القيادي محمد علي الحوثي لصحيفة لا ريبوبليكا اليومية إن إيطاليا يجب أن تكون محايدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأن تضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة، ولفت إلى أن ذلك سيكون السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.


وأعلنت إيطاليا يوم الجمعة أنها ستشارك بأميرال لقيادة مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر انضمت إليها لحماية السفن من هجمات الحوثيين.


وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن هدف المهمة التي ستبدأ في منتصف فبراير شباط سيكون حماية السفن التجارية واعتراض الهجمات، لكنها لن تشارك في الضربات ضد الحوثيين.


 




 

 


 

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