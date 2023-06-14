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الأربعاء، 14-06-2023 09:06 ص

كازاخستان.. احتراق حقل نفطي لليوم السادس على التوالي

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام ، إن بئرا في حقل نفطي يواصل احتراقه لليوم السادس على التوالي في منطقة مانجيستاو في كازاخستان، وسط مساعي السلطات لإخماده.

وقالت وسائل إعلام ، إن الحريق اندلع يوم 9 يونيو، ووفقا للبيانات الأولية، فإن الحريق اندلع أثناء عمليات التنقيب والحفر.

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وقالت الإدارة الإقليمية إن سلطات منطقة مانجيستاو تناقش كيفية إخماد الحريق، حيث من المقترح ملؤه بسائل الحفر أو حفر مسار جانبي إضافي.

وعقد مسؤول المنطقة، نورلان نوغاييف، اجتماعا طارئا أمس الثلاثاء فيما يتعلق بالحريق الذي وقع أثناء التنقيب في حقل النفط والغاز كاراتورون يوجني في الجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة بوزاتشي.

ويعتقد بعض الخبراء أن الحريق يمكن أن ينطفئ من تلقاء نفسه بسبب انخفاض ضغط الغاز.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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