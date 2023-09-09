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كاميرات مراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال المغرب وانهيار عمارة بأكملها - فيديو

السبت، 09-09-2023 08:56 ص

كاميرات مراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال المغرب وانهيار عمارة بأكملها - فيديو

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الوكيل الاخباري - رصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظات مرعبة، بعد سقوط عمارة سكنية باكملها، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، فجر اليوم السبت. 

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وبين الفيديو، ان المبنى اصبح حطاما خلال ثواني، وسط صياح الرجال والنساء، والهلع الكبير الذي اصاب السكان في مدينة مراكش.

 

ووفقا للسلطات المغربية، خلف الزلزال المدمر 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل.

 



 




 

 


 

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