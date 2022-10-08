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السبت، 08-10-2022 02:56 م

كوريا الجنوبية..إنشاء مختبر تحت الأرض لدراسة المادة المظلمة

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الوكيل الإخباري- جرت في كوريا الجنوبية مراسم افتتاح مختبر تحت الأرض على عمق 1000م ومساحته 3 آلاف متر مربع، لدراسة المادة المظلمة.

وتشير وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية كوريا الجنوبية، إلى أن هذا المختبر الذي يقع تحت جبل في مقاطعة غانغوون، مخصص لدراسة المادة المظلمة والجسيمات الفيزيائية الأساسية، يحتل المرتبة السادسة من بين مثيلاته في العالم.

ووفقا لصحيفة جوسون إلبو، هذه المنشأة، هي الأعمق في كوريا الجنوبية، وصممت تحت سطح الأرض من أجل تقليل تأثير الضوضاء الخلفية، وسوف يبدأ العلماء بدراسة المادة المظلمة والجسيمات الفيزيائية الأساسية في مطلع السنة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة هذا المشروع الذي بدأ العمل في تنفيذه عام 2017 و ساهم فيه معهد العلوم الأساسية في كوريا الجنوبية، بلغت 21.6 مليون دولار.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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