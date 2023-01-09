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الإثنين، 09-01-2023 04:55 م

كوريا الجنوبية تحذر من فرصة كبيرة لسقوط قمر اصطناعي أمريكي

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الوكيل الإخباري - حذرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية من احتمال تحطم قمر اصطناعي أمريكي متوقف عن العمل، وسقوط الحطام بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، اليوم الاثنين.

وأفادت شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية بأن الوزارة أعلنت حالة التأهب في الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين، وعقدت اجتماعا لمقر إدارة مخاطر الفضاء للاستجابة لحالات الطوارئ المتوقعة.

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ويشار إلى أن القمر الاصطناعي التابع لوكالة الفضاء الوطنية الأمريكية "ناسا"، والمتوقف عن العمل حاليا، والذي كان مخصصا لدراسة ميزانية الإشعاع الأرضي، سيعود إلى الأرض بعد 38 عاما في الفضاء.


ووفقا للمعهد الكوري لعلوم الفضاء والفلك، فإن هناك فرصة كبيرة لتحطم القمر الاصطناعي، الذي يزن طنين و450 كيلوجراما، خلال الفترة بين الساعة 12:20 ظهرا والساعة 01:20 بعد الظهر بتوقيت كوريا، حيث تقع شبه الجزيرة الكورية داخل المنطقة المتوقع تحطمه بها.


وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات إنه من المتوقع أن يحترق جزء كبير من القمر الاصطناعي أثناء عملية إعادة الدخول للغلاف الجوي، ولكن يمكن أن يسقط بعض الحطام على مجموعة واسعة من المناطق، مما يتطلب انتباه المواطنين.


جدير بالذكر أن وكالة "ناسا" كانت قد قدرت في وقت سابق احتمالات إصابة الفرد بذلك الحطام بواقع واحد لكل 9400 فرد.

 

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