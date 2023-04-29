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كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى السودان

السبت، 29-04-2023 09:06 ص

كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى السودان

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الوكيل الإخباري- قررت السلطات الكورية الجنوبية حظر سفر الكوريين إلى جميع أنحاء السودان، بداية من اليوم السبت 29 أبريل.

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وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنها رفعت "مستوى التحذير من السفر إلى جميع أنحاء السودان إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير من السفر الحكومي ذي المستويات الأربعة، اعتبارا من الساعة 0:00 يوم 29 من أبريل".

وقال البيان: "من الضروري منع الزيارات والإقامة في السودان نظرا لاستمرار اضطراب الوضع السياسي والأمني هناك، وسط تزايد عدد الضحايا واللاجئين بسبب الأعمال العنيفة بين الجيش السوداني والمجموعة شبه العسكرية المعارضة".

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أجلت رعاياها من السودان بعد مرور 10 أيام على بدء الصراع بين الأطراف السودانية، وذلك عن طريق طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الكورية، من طراز "KC-330".

 

وفي الـ25 من أبريل، وصل 28 مواطنا كوريا جنوبيا إلى قاعدة سيئول الجوية في مدينة سيونغنام، جنوب العاصمة مباشرة، حيث كان في استقبالهم وزير الدفاع لي جونغ-سوب والنائب الثاني لوزير الخارجية لي دو-هون ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال جيونغ سانغ-هوا إضافة إلى عائلاتهم.

يشار إلى أن لدى كوريا الجنوبية نظاما للتحذير من السفر بـ4 مستويات، أولها الأزرق، والذي يعني "اتخاذ الحذر"، وثانيها الأصفر، ويعني "الحذر الشديد"، وثالثها الأحمر، ويعني "التوصية بالمغادرة"، أما المستوى الرابع فهو المستوى الأسود، والذي يعني "حظر السفر نهائيا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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