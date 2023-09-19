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الثلاثاء، 19-09-2023 04:21 م

كوريا الجنوبية تسلم أوكرانيا دفعة من الدبابات الهندسية

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الوكيل الإخباري - أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستسلم أوكرانيا قريبا دفعة أولى من الدبابات الهندسية К600 KCEV والتي تم تصنيعها على منصة دبابة К1А1، بصفتها دبابة أساسية في الجيش الكوري الجنوبي.

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أفادت بذلك قناة تليغرام bmpd نقلا عن صحيفة Korea Light التي قالت إن الحديث يدور في الوقت الراهن حول دبابتيْن هندسيتيْن فقط، لكن إنتاج هذا النوع من المدرعات بدأ منذ 3 أعوام فقط، لذلك يمكن اعتبارها حديثة جدا.


وقالت الصحيفة إن الدبابتيْن المذكورتيْن تتخصص في إزالة حقول الألغام، وتم تزويدها بكاسحات الألغام البريطانية الصنع وأجهزة هندسية أخرى، فضلا عن أنظمة إسكات صواعق الألغام.

يذكر أن محرك الدبابة الهندسية الكورية الجنوبية ينتج قوة 1200 حصان، سرعتها على الطريق المعبدة 60 كلم/ساعة. ويمكن أن تسير الدبابة إلى مسافة 400 كيلومتر دون أن تتزود بالوقود. وتم تسليحها برشاش عيار 12.7 ملم ينصب على سقف الدبابة.


ويمكن أن تعبر الدبابة جدرانا بارتفاع متر واحد وخنادق بعرض 2.75 متر، طاقم الدبابة فردان، وزنها 62000 كلغ.


وقال الخبير الروسي في أسلحة كوريتين الشمالية والجنوبية فلاديمير خروستاليوف إن الدبابات من هذا النوع ستشاركان حتما في العمليات الحربية على الرغم من أن كوريا الجنوبية أعلنت عن استخدامها سيكون لأغراض إنسانية.


من المعلوم أن الجيش الأوكراني يستخدم خلال فترة طويلة نسبيا مدافع AHS Krab البولندية الصنع التي تستخدم منصات تم تصنيعها بترخيص من كوريا الجنوبية.

 

RT

 

 




 

 


 

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