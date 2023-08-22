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الثلاثاء، 22-08-2023 10:57 ص

واشنطن تحث رعاياها على مغادرة بيلاروس فوراً

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الوكيل الإخباري - حثت السفارة الأمريكية في مينسك، أمس الاثنين المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى بيلاروس وطلبت من المواطنين الموجودين الآن في البلاد المغادرة فورا، وذلك بعد إغلاق اثنين من المعابر الحدودية الستة على الحدود الليتوانية.

وأدرجت السفارة "تسهيل بيلاروس للهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا، وحشد القوات العسكرية الروسية في بيلاروس، والتطبيق التعسفي للقوانين المحلية، واحتمال حدوث اضطرابات مدنية، وخطر الاحتجاز، وقدرة السفارة المحدودة على مساعدة المواطنين الأمريكيين المقيمين في بيلاروس أو المسافرين إليها" من بين أسباب الامتناع عن السفر، وفقا لشبكة (سي إن إن).

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وقالت السفارة إنها ستنظر في مغادرة بيلاروس عبر "المعابر الحدودية المتبقية مع ليتوانيا ولاتفيا، أو بالطائرات".


وأضافت: "لا يسمح للمواطنين الأمريكيين بدخول بولندا برا من بيلاروس".

 

البيان

 




 

 


 

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