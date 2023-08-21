القوات الجوية الروسية تدمّر قافلة أسلحة غربية جديدة وسط أوكرانيا

الوكيل الإخباري - دمرت القوات الجوية الروسية بضربة صاروخية دقيقة قطارا محمّلا بالأسلحة الغربية في محطة ميجيفايا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، في ضربة ثانية من هذا النوع خلال أسبوع.

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وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "يوغ" (الجنوب)، فاديم أستافيف، إن الضربة الصاروخية دمرت ثلاث قاطرات كانت محملة بالذخيرة، و10 عربات أخرى للشحن، وقضت على عدد كبير من عسكريي كييف المرافقين للشحنة.



وأضاف أن القوات الروسية قصفت براجمات صواريخ "تورنادو" تجمّعا قياديا محصنا لقوات كييف بمنطقة نوفودميتروفكا في دونيتسك.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت الخميس الماضي فيديو لضربة صاروخية استهدفت قطار شحن محملا بالأسلحة والذخائر في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

RT