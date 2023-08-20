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الأحد، 20-08-2023 04:26 م

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 900 جندي أوكراني

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 900 جندي أوكراني على مختلف المحاور، وصد 8 هجمات على محور زابوروجيه وإسقاط 23 طائرة مسيرة خلال أمس السبت.

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وذكرت وزارة الدفاع في بيانها أن القوات الروسية صدت 8 هجمات للعدو على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وتم القضاء على 60 عسكريا.


كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي.


وفي زابوروجيه صدت القوات الروسية 8 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدت العدو 135 قتيلا.


وعلى محور كراسنو ليمان تم القضاء على حوالي 70 عسكريا أوكرانيّا.


وفي محور خيرسون قضت القوات الروسية على 30 جنديا ودمرت مستودع ذخيرة.


وفي اتجاه دونيتسك صدت القوات الروسية هجمات الجيش الأوكراني وكبدته 280 جنديا.


كما دمرت القوات الروسية مخازن ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية بالقرب من قسطنطينوفكا وإيفانو دارييفكا في جمهورية دونيتسك.


وعلى محور جنوبي دونيتسك قضت القوات الروسية على 130 جنديا، كما سقط أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في عدد من المناطق الأخرى أمس السبت.

 

RT

 




 

 


 

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