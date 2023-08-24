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الخميس، 24-08-2023 12:23 ص

كوريا الجنوبية تعلن إطلاق جارتها الشمالية صاروخا بعيد المدى

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الوكيل الاخباري- أعلنت كوريا الجنوبية، الأربعاء الخميس بتوقيت كوريا، أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا بعيد المدى.

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وأفاد الجيش الكوري الجنوبي في بيان رسمي، بأن عملية الإطلاق شملت وفقا للإعلان الكوري الشمالي "مركبة إطلاق فضائية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت اليابان في وقت سابق أن كوريا الشمالية أبلغتها بمخططها لإطلاق قمر صناعي خلال الأيام المقبلة.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا يعتقد أنه الحامل لأول قمر صناعي لأغراض الاستطلاع، وذلك بحسب ما ذكرته منظومات الإنذار اليابانية التي كانت تتحضر لهذا الإطلاق بعد إخطارها من بيونغ يانغ.

 




 

 


 

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