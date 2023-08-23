اليابان تتأهب مع بدء العد التنازلي لإطلاق كوريا الشمالية قمرها الصناعي الجديد

الوكيل الاخباري- تدخل كوريا الشمالية مرحلة إطلاق قمرها الصناعي الجديد المعلن عنه سابقا، مع منتصف ليل الخميس 24 أغسطس بتوقيت بيونغ يانغ، وأخطرت الأخيرة خفر سواحل اليابان بفترة الإطلاق مساء الثلاثاء.



تمتد عملية الإطلاق المذكورة (23 أغسطس في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو) من تاريخها المذكور وحتى 31 أغسطس، وأصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليماته بوضع منظومات الدفاع الصاروخية في البلاد في حالة التأهب الكاملة.

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وبذلك شرعت طوكيو بنشر منظومات "باتريوت" الأرضية في مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، وتمت مشاهدتها في جزر مياكو وإيشيغاكي وبالإضافة إلى ذلك انتقلت السفن المجهزة بأنظمة الدفاع الجوي "إيجيس" وكذلك المزوّدة بصواريخ اعتراضية من طرازSM-3، إلى المناوبة قبالة سواحل اليابان.