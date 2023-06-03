السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

كوريا الجنوبية تعلن عن تفعيل "آلية ثلاثية" مع أمريكا واليابان حول صواريخ بيونغ يانغ

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السبت، 03-06-2023 04:53 م

كوريا الجنوبية تعلن عن تفعيل "آلية ثلاثية" مع أمريكا واليابان حول صواريخ بيونغ يانغ

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سيوب السبت، عن اتفاق ثلاثي كوري- أمريكي- ياباني، على تشغيل نظام تقاسم معلومات تحذيرية عن الصواريخ الكورية الشمالية في الزمن الحقيقي.

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وقال الوزير بعد انتهاء محادثات مع نظيريه الأمريكي والياباني انعقدت في فندق شانغريلا السبت، على هامش مؤتمر الأمن الآسيوي العشرين المنعقد في سنغافورة، "اتفقنا على رفع مستوى التعاون الأمني الثلاثي إلى مستوى أعلى".

ووفق وكالة "يونهاب" يتم حاليا تقاسم المعلومات التحذيرية من الصواريخ في الوقت الفعلي بين الجيش الكوري الجنوبي والقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، وبين قوة الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية في اليابان. وتعمل الدول الثلاث على تبادل البيانات فيما بينها بناءً على ترتيب ثلاثي لتبادل المعلومات تم توقيعه في عام 2014.

من جهة أخرى، قال جونغ-سيوب إن "كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي تهدد بضرب دولة معينة بشكل استباقي باستخدام الأسلحة النووية"، معتبرا أن "هناك دولا تتغاضى عن تجاوزات بيونغ يانغ".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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